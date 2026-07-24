Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!

Певица Мафтуна Холмуротова опубликовала новый пост о своей личной жизни. Артистка, известная под псевдонимом «Шакира», сообщила, что исполнился год с момента знакомства с любимым человеком, и поделилась с подписчиками фотографиями, посвященными этой дате.

Она отметила, что 23 июля 2025 года стало днем начала нового этапа в их жизни. Певица написала, что за прошедший год пара пережила много радостных моментов и вместе преодолела трудности.

«Благодарю Всевышнего. Спасибо тебе за каждое мгновение. Каждый день, проведенный с тобой, останется для меня ценным воспоминанием», — обратилась Мафтуна.

Она выразила уверенность, что впереди их ждет еще много счастливых моментов и долгие годы совместной жизни, добавив пожелание: «С нашим счастливым первым годом!»

После публикации поста поклонники певицы проявили большой интерес к ее отношениям. В комментариях многие поздравили пару с этой датой, пожелав им счастья и гармонии.