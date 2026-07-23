Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети

Фотография с участием Ламина Ямаля, сделанная после завершения финального матча, быстро распространилась в социальных сетях. На ней футболист запечатлен рядом с крупными пачками денег.

Кадр вызвал множество вопросов и предположений среди болельщиков. Часть пользователей заинтересовалась происхождением денег, в то время как другие восприняли это как обычную шутку или эпизод после празднования.

Однако точной информации о том, где и при каких обстоятельствах был сделан снимок, не приводится. Ламин Ямаль пока никак не прокомментировал данную ситуацию.

По этой причине дискуссии в сети в основном строятся на догадках. Тем не менее, фотография за короткое время привлекла внимание большого количества пользователей и получила широкое распространение.