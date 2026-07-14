Как африканская яичная змея поедает яйца?

Один из самых интересных видов змей в природе — африканская яичная змея (Dasypeltis) — отличается своим уникальным способом питания. Эта змея не жует и не разбивает яйцо, а напротив, заглатывает его целиком.

Процесс начинается с полного проглатывания яйца через рот. Когда яйцо достигает пищевода, специальные отростки позвоночника змеи осторожно разбивают скорлупу. После этого жидкое и богатое питательными веществами содержимое яйца попадает в пищеварительную систему.

Неперевариваемые осколки скорлупы сжимаются внутри тела змеи, уплотняются и впоследствии отрыгиваются через рот. Таким образом, змея усваивает только полезную часть яйца.

Специалисты отмечают, что вид Dasypeltis неядовит и питается в основном птичьими яйцами. Его челюстной аппарат и пищеварительная система адаптированы именно к такому способу питания, что признано одной из самых уникальных адаптаций в природе.