В какой стране самая вкусная еда в мире? Опубликован рейтинг

·60·Мир
В какой стране самая вкусная еда в мире? Опубликован рейтинг

Опубликован рейтинг самых вкусных национальных кухонь мира. Список был составлен на основе международных гастрономических оценок, в которых учитывались вкус, разнообразие и популярность традиционных блюд разных стран.

Италия заняла первое место в списке с 4,64 балла. В очередной раз подтвердилось, что такие популярные блюда страны, как пицца, паста и ризотто, стали любимым выбором миллионов людей по всему миру.

На второй строчке расположилась Греция (4,60), а на третьем месте — Перу (4,54). Замыкают пятерку лидеров Португалия и Испания.

Также в десятку стран с самой вкусной кухней вошли Япония, Турция, Китай, Франция и Индонезия. Каждая из них получила высокую оценку благодаря своим уникальным блюдам и богатым гастрономическим традициям.

В рейтинге также отмечены некоторые страны СНГ и региона. В частности, Грузия заняла 21-е место, Россия — 28-е, Украина — 43-е. Азербайджан расположился на 67-й строчке, Беларусь — на 79-й, Армения — на 87-й, а Казахстан — на 98-й.

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