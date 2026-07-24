В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь

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В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь

Появление огромных белых акул в Атлантическом океане вновь привлекло внимание ученых и любителей морской фауны. Специалисты, отслеживающие через спутник крупную белую акулу по кличке «Эрнст», зафиксировали ее недалеко от восточной части Лонг-Айленда, США. Самое интересное, что, по словам экспертов, следом за ней по тому же маршруту может двигаться одна из самых крупных белых акул, когда-либо обнаруженных в Атлантике.

Согласно данным, самка белой акулы «Эрнст» длиной 12 футов (около 3,7 метра) и весом 1 000 фунтов (почти 454 килограмма) была впервые зафиксирована системой слежения 20 июня у побережья Монтока в штате Нью-Йорк. После этого она направилась в сторону Кейп-Кода, а затем продолжила движение на север.

Ученые полагают, что в том же направлении плывет еще более крупная белая акула по кличке «Контендер». По данным системы слежения за акулами организации ОКЭАРЧ, длина этой гигантской акулы составляет 14 футов (около 4,3 метра), а вес — более 1 700 фунтов (более 770 килограммов). Она считается одной из самых крупных белых акул, когда-либо зарегистрированных в Атлантическом океане.

Результаты наблюдений показывают, что «Эрнст» и «Контендер» используют практически один и тот же миграционный путь. Обе белые акулы движутся на север от побережья Флориды и продолжают путь вдоль Атлантического побережья. Согласно данным платформы слежения ОКЭАРЧ, изученным изданием Те Пост, если они сохранят привычный маршрут миграции, высока вероятность того, что летом они пройдут мимо Лонг-Айленда.

Большая акула удерживается веревками рядом с лодкой.

Представитель ОКЭАРЧ в комментарии изданию Те Сун рассказал о сезонной миграции белых акул:

«Белые акулы в западной части Северной Атлантики обычно мигрируют на север и проводят лето и раннюю осень в водах Кейп-Кода или Атлантической Канады в поисках добычи».

В настоящее время, согласно данным слежения, «Контендер» находится в районе Памлико-Саунд в Северной Каролине. «Эрнст» же уже добралась до залива Святого Лаврентия в Канаде.

Эти наблюдения были опубликованы в то время, когда специалисты сообщают об увеличении числа встреч с акулами и связанных с ними инцидентов в текущем году.

Только за этот месяц на ряде пляжей от Лонг-Айленда до района Рокавей были подняты красные флаги, а некоторые пляжи были временно полностью закрыты из-за сообщений о появлении стай бычьих акул, которые предпочитают теплые воды.

Кроме того, был зафиксирован случай, когда акула укусила за ногу человека, купавшегося недалеко от Джонс-Бич. В результате инцидента у пострадавшего была обнажена кость ноги. Специалисты предполагают, что причиной этого нападения также могла стать акула.

Белая акула плавает под водой в зеленоватой воде.

В связи с этим ответственные ведомства, работающие на Лонг-Айленде, усилили меры безопасности. В настоящее время в прибрежных зонах регулярно дежурят специальные патрульные катера, а современные дроны ведут постоянный мониторинг перемещений древних хищников с воздуха.

Специалисты подчеркивают, что такие системы наблюдения имеют важное значение для более глубокого изучения миграции акул, прогнозирования их маршрутов и обеспечения безопасности людей, посещающих пляжи.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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