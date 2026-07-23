Названо самое красивое слово в мире

Международное жюри определило самое красивое слово в мире. Победителем было признано слово «каитиакитанга» из языка коренного народа Новой Зеландии — маори.

Эксперты отмечают, что это слово выражает идею охраны природы, ответственного отношения к окружающей среде и бережного сохранения её для будущих поколений. При выборе победителя учитывались не только звучание слова, но и его глубокий смысл, культурная значимость, а также актуальность для современного мира.

В конкурсе приняли участие 223 слова из более чем 75 языков мира. В финал также вышли такие известные и уникальные по своему значению слова, как «саудаде» (португальский), «икигаи» (японский), «хирает» (валлийский), «убунту» (зулу) и «луфтменш» (идиш).

Организаторы конкурса отметили, что проект направлен на популяризацию уникальных слов, встречающихся в языках разных народов, которые невозможно полностью и точно перевести на другие языки, а также на продвижение их смысла и культурных ценностей.