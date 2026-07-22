Почему Ламин Ямаль играет со спущенными шортами? Это вызвало интерес у многих

Тот факт, что Ламин Ямаль выходит на поле в шортах, надетых ниже, чем у других футболистов, не остался без внимания болельщиков. Хотя в социальных сетях высказываются различные предположения на этот счет, официальной или медицинской информации о причинах такого стиля нет.

Прежде всего, это рассматривается как личная привычка футболиста и способ чувствовать себя свободнее на поле. Ямаль предпочитает играть в слегка спущенных шортах, и со временем этот внешний вид стал его своеобразным стилем.

В футболе подобные привычки встречаются часто. Некоторые игроки играют со спущенными гетрами, другие выбирают футболки с длинными рукавами или специальные повязки. Выбор Ламина Ямаля также может быть одной из таких личных особенностей.

Сам футболист пока не дал четких комментариев по этому поводу. По этой причине различные разговоры о том, почему он носит шорты ниже обычного, остаются лишь догадками.