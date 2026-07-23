Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов

Видео, снятое в одном из детских садов турецкого города Газиантеп, набрало миллионы просмотров в социальных сетях и тронуло сердца многих пользователей. Любовь и забота, проявленные воспитательницей к детям, никого не оставили равнодушным.

На видео запечатлено, как воспитательница с нежностью укрывает спящих детей, а затем подходит к маленькой девочке, которая не может уснуть, обнимает её, ложится рядом и успокаивает, пока та не засыпает. Эти искренние моменты были тепло встречены родителями и зрителями.

В комментариях пользователи отмечают, что такие воспитатели — огромное счастье для детей, подчеркивая, что любовь и внимание являются важнейшей частью любого воспитания, и выражают слова благодарности и добрые пожелания женщине на видео.