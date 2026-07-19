Почему летом рекомендуется ставить лук рядом с кроватью?

Летом размножение комаров, мух и других мелких насекомых доставляет многим неудобства. Интересно, что простой народный метод, используемый веками, может помочь облегчить эту проблему.

Согласно источникам, еще в средние века люди заметили, что если разрезать луковицу на четыре части и положить ее рядом с кроватью на ночь, это облегчает кашель. Позже, в начале 1990-х годов, некоторые врачи также высказывали мнение, что этот метод может помочь уменьшить симптомы гриппа и простуды, и рекомендовали его своим пациентам. Говорят, что некоторые пациенты, спавшие с луком у изголовья, сообщали о более быстром выздоровлении от простуды.

В основе этого мнения лежат природные антибактериальные свойства лука. Однако на сегодняшний день современная наука не подтвердила достоверными научными доказательствами, что размещение лука рядом с кроватью лечит грипп или простуду. По этой причине не рекомендуется использовать данный метод вместо медицинского лечения.

Тем не менее, нарезанный лук может быть полезен в другом аспекте. Его специфический резкий запах может отпугивать мух, залетающих в дом, и даже отгонять комаров и муравьев. Поэтому некоторые используют его летними ночами как натуральное средство от насекомых.

Кроме того, существуют мнения, что аминокислоты, содержащиеся в луке, помогают успокоить организм и положительно влияют на качество сна.

Согласно еще одному народному методу, если натереть луком место укуса комара, благодаря его противовоспалительным свойствам можно немного облегчить покраснение, жжение и зуд на коже.

Специалисты, не отрицая возможности использования подобных методов, напоминают, что при лечении заболеваний важно опираться на научно обоснованные медицинские рекомендации и советы врачей.