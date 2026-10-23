Опубликованы курсы валют на 24 октября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 24 октября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 64,23 сума и составил 11 838,92 сума.
• Евро подешевел на 80,21 сума и составил 13 248,94 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,30 сума и составил 147,05 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 88,25 сума и составил 15 828,64 сума.
• Японская иена подешевела на 0,35 сума и составила 75,46 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 116,57 сума и составил 14 362,39 сума.
• Китайский юань подешевел на 8,53 сума и составил 1 774,87 сума.
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