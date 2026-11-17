Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 18 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 13,16 сума и составил 12 010,45 сума.

• Евро подешевел на 36,10 сума и составил 13 200,69 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,10 сума и составил 145,64 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 22,17 сума и составил 15 842,98 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 10,56 сума и составил 14 294,75 сума.

• Китайский юань подешевел на 1,67 сума и составил 1 801,75 сума.