Опубликованы курсы валют на 24 ноября
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 24 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 1,55 сума и составил 12 002,93 сума.
• Евро подорожал на 0,70 сума и составил 13 156,41 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,18 сума и составил 146,74 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 0,37 сума и составил 15 721,44 сума.
• Японская иена подешевела на 0,13 сума и составила 75,45 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 57,62 сума и составил 14 309,64 сума.
• Китайский юань подорожал на 3,68 сума и составил 1 800,97 сума.
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