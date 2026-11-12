Объявлены курсы валют на 13 ноября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 13 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 9,17 сумов и составил 11 973,44 сума.

• Евро подешевел на 41,27 сума и составил 13 282,14 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,04 сума и составил 144,53 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 33,29 сума и составил 15 891,15 сума.

• Японская иена подешевела на 0,20 сума и составила 74,99 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 34,05 сума и составил 14 389,42 сума.

• Китайский юань подорожал на 2,02 сума и составил 1 795,58 сума.