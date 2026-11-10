Цены на золотые слитки снизились
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Центральный банк Узбекистана опубликовал цены на мерные золотые слитки, действующие с 10 ноября 2026 года.
Стоимость золотых слитков установлена на следующем уровне:
5 грамм — 9 028 000 сумов;
10 грамм — 18 056 000 сумов;
20 грамм — 36 113 000 сумов;
50 грамм — 90 282 000 сумов;
100 грамм — 180 564 000 сумов.
Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех коммерческих банков Узбекистана.
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