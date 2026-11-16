Объявлены курсы валют на 17 ноября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 17 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 9,24 сума и составил 12 023,61 сума.

• Евро подешевел на 43,89 сума и составил 13 236,79 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,65 сума и составил 145,54 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 34,67 сума и составил 15 865,15 сума.

• Японская иена подорожала на 0,25 сума и составила 75,36 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 33,36 сума и составил 14 305,31 сума.

• Китайский юань подорожал на 2,52 сума и составил 1 803,42 сума.