Объявлены курсы валют на 17 ноября
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 17 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 9,24 сума и составил 12 023,61 сума.
• Евро подешевел на 43,89 сума и составил 13 236,79 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,65 сума и составил 145,54 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 34,67 сума и составил 15 865,15 сума.
• Японская иена подорожала на 0,25 сума и составила 75,36 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 33,36 сума и составил 14 305,31 сума.
• Китайский юань подорожал на 2,52 сума и составил 1 803,42 сума.
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