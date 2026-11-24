Объявлены курсы валют на 25 ноября
Экономика1 мин чтения54
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 25 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 12,39 сума и составил 11 990,54 сума.
• Евро подешевел на 19,57 сума и составил 13 136,84 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,50 сума и составил 146,24 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 27,02 сума и составил 15 694,42 сума.
• Японская иена подешевела на 0,14 сума и составила 75,31 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 16,47 сума и составил 14 293,17 сума.
• Китайский юань подешевел на 1,80 сума и составил 1 799,17 сума.
Вам понравилась статья?
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…