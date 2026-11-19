Объявлены курсы валют на 20 ноября
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 20 ноября 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 8,72 сума и составил 11 971,64 сума.
• Евро подорожал на 26,35 сума и составил 13 160,42 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,71 сума и составил 146,33 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 15,07 сума и составил 15 748,69 сума.
• Японская иена подешевела на 0,29 сума и составила 74,87 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 8,66 сума и составил 14 206,29 сума.
• Китайский юань подешевел на 1,44 сума и составил 1 795,74 сума.
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