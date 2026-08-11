В Дубае нашли девушку, похожую на Дурдону Курбонову (видео)

·338·Культура
В Дубае нашли девушку, похожую на Дурдону Курбонову (видео)

Хаётжон Касимов на своей странице в Instagram заметил девушку, очень похожую на актрису Дурдону Курбонову, и в шутливой форме обратился к ней.

Поделившись видео с девушкой, он сказал: «Дурдона Курбонова что делает в Дубае?» Этот ролик за короткое время распространился в социальных сетях и вызвал среди пользователей самые разные мнения.

Одни сравнили девушку с Дурдоной Курбоновой, другие же отметили, что между ними есть заметная разница.

Сама актриса также оставила комментарий к видео: "Какая милая девушка".

Как вы считаете, насколько девушка на видео похожа на Дурдону Курбонову? Оставляйте своё мнение в комментариях.

Дурдона КурбоноваДубайХаётжон Касимов
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