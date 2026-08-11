Актриса Фарангиз Абдазова впервые стала матерью

Актриса Фарангиз Абдазова поделилась с поклонниками одной из самых радостных новостей в своей жизни. Она сообщила, что впервые стала матерью, и объявила, что 8 августа у неё родился сын.

Актриса рассказала эту радостную новость в видео, опубликованном на её странице в Instagram. Она также указала дату рождения ребёнка и оставила под видео комментарий: «Добро пожаловать, мой сынок! 08.08.2026».

Эта радостная новость не оставила равнодушными и подписчиков актрисы. Они поздравляют Фарангиз Абдазову с материнским счастьем и желают новому гостю — её сыночку — здоровья, счастья и долгих лет жизни.