Почему Дилноза Кубаева взяла в ученицы именно Зебо Раксимову

Актриса и блогер Зебо Раксимова в интервью проекту «Интервю ТВ» рассказала, как стала ученицей талантливой актрисы и ведущей Дилноза Кубаева. Она училась у наставницы искусству ведения мероприятий и даже предлагала ей деньги, однако Дилноза Кубаева не взяла с неё ни копейки.

Во время беседы ведущая спросила у Зебо Раксимова, как она стала ученицей Дилноза Кубаева и чему именно у неё научилась.

По словам Зебо Раксимова, она брала уроки мастерства ведущей у Дилноза Кубаева. Однако это было непросто, поскольку Дилноза Кубаева обычно не брала учеников.

«Сначала я связалась с администратором Дилноза-опа. Мне сказали, что она не берёт учеников. Затем я попросила Тимур Кубаев помочь мне. Я сказала: “Хочу учиться у Дилноза-опа, хочу освоить искусство ведения именно у неё”. В то время я собиралась начать работать ведущей на свадьбах», — рассказала Зебо Раксимова.

Блогер отметила, что важную роль в её интересе к профессии ведущей сыграло и желание родителей. Она рассказала, что пообещала отцу научиться вести мероприятия и работать в этой сфере.

«Мои родители тоже мечтали, чтобы я стала ведущей. Я сказала им, что сначала поступлю на актёрское отделение, а затем перейду к ведению мероприятий. Моя семья и родственники очень хорошо воспринимали эту профессию. Они поддерживали меня: “Ты стоишь и говоришь, тебя все слушают — здорово же!”» — сказала она.

Зебо Раксимова также не скрывала, что ради возможности стать ученицей Дилноза Кубаева была готова заплатить любую сумму.

«Я сказала Тимур-ака: “Хочу стать ученицей Дилноза-опа. Хочу учиться вести мероприятия именно у неё. Заплачу сколько угодно, лишь бы она меня учила”. В то время я уже начала зарабатывать. Но Дилноза-опа не взяла с меня ни одного сума», — вспоминает Зебо Раксимова.

Дилноза Кубаева объяснила, почему взяла Зебо в ученицы. По её словам, на неё большое впечатление произвели искренность Зебо Раксимова, уверенность в её глазах и индивидуальность.

«На самом деле я не хотела брать ученицу. У меня не было времени. Но, если честно, мне было жаль тебя отдавать кому-то ещё. Мне понравились твоя чистота, сияющие глаза и улыбка. Я боялась, что другой наставник может стереть эти качества», — сказала Дилноза Кубаева.