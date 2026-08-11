Зебо Рахимова показала необычный сад кактусов в Монако (видео)
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Актриса и любящая путешествовать блогер Зебо Рахимова во время очередной поездки посетила одну из самых маленьких стран мира — Монако.
Блогер поделилась на своей странице видео, запечатлевшим её посещение сада кактусов в Монако. В ролике она показала подписчикам различные кактусы необычного вида, растущие в саду.
Под видео Зебо Рахимова оставила комментарий: «Оказывается, в Монако есть сад кактусов. Какой кактус вам понравился больше всего?»
Это видео также вызвало интерес среди подписчиков. В комментариях пользователи выбрали понравившиеся им кактусы и поделились своими мнениями.
Если бы вы оказались в Монако, посетили бы «Сад кактусов»? Напишите своё мнение в комментариях.
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