Зебо Рахимова показала необычный сад кактусов в Монако (видео)

Актриса и любящая путешествовать блогер Зебо Рахимова во время очередной поездки посетила одну из самых маленьких стран мира — Монако.

Блогер поделилась на своей странице видео, запечатлевшим её посещение сада кактусов в Монако. В ролике она показала подписчикам различные кактусы необычного вида, растущие в саду.

Под видео Зебо Рахимова оставила комментарий: «Оказывается, в Монако есть сад кактусов. Какой кактус вам понравился больше всего?»

Это видео также вызвало интерес среди подписчиков. В комментариях пользователи выбрали понравившиеся им кактусы и поделились своими мнениями.

Если бы вы оказались в Монако, посетили бы «Сад кактусов»? Напишите своё мнение в комментариях.