Мальчик из видео «Бабй шарк», набравшего миллиарды просмотров, спустя 10 лет возвращается на К-поп-сцену

В 2016 году Пак Гон Рун танцевал в видео «Бабй шарк» и стал знаком миллионам детей. Теперь ему 17 лет. Спустя десять лет он готов начать новый этап карьеры — уже не как герой детского видео, а как К-поп-исполнитель.

Дата дебюта стала известна

Как сообщает «Бизнес Корея», 20 августа Пак Гон Рун выпустит свой первый цифровой сингл.

В интернете его до сих пор называют «Бабй шарк бой».

Пак, участвовавший в вирусном видео в детстве, теперь готовится представить музыку под собственным именем.

Всё началось с видео 2016 года

«Бабй шарк Данке» стала популярной благодаря южнокорейской компании «Пинкфонг». Сама песня была создана на основе существовавшей ранее детской композиции.

В вирусной версии:

• песню исполнила Хоуп Сегойн;

• Пак Гон Рун танцевал в ролике;

• Элейн Ким Джонстон также приняла участие в видео.

Простой танец распространился по всему миру

Повторяющаяся часть песни «ду-ду-ду» и движения, имитирующие пасть акулы, быстро стали популярными среди детей.

Позже ролик получил ещё большее распространение благодаря челленджам в социальных сетях. Дети снова и снова смотрели его и повторяли танцевальные движения.

Теперь очередь Пака

Для Пака Гон Руна релиз 20 августа станет новым творческим шагом после вирусной популярности в детстве.

Вы помните видео «Бабй шарк» 2016 года? Хотели бы теперь следить за выступлениями того мальчика в К-поп? Напишите своё мнение и поделитесь новостью в социальных сетях.