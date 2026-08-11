Почему китайцы считают цифру 4 несчастливой?

·194·Культура
Почему китайцы считают цифру 4 несчастливой?

Основная причина настороженного отношения к цифре 4 в Китае связана с её произношением. В китайском языке цифра 4 пишется как “四” и на мандаринском произносится как “sì”. Слово “死”, означающее “смерть”, произносится как “sǐ”. Поскольку эти два слова звучат очень похоже, цифра 4 прочно ассоциируется у многих людей с неприятным смыслом.

Это поверье проявляется не только в устной речи, но и в повседневной жизни. В некоторых зданиях 4-й или 14-й этажи не обозначаются соответствующими номерами, а на кнопках лифта после 3-го этажа может следовать 5-й. Известны случаи, когда некоторые больницы в Китае также старались не использовать цифры 4 и 14 в названиях этажей, учитывая психологическое состояние пациентов и их близких.

Избегание такой цифры называется “тетрафобией”. Согласно объяснению Cambridge Dictionary, это явление чаще встречается в Китае, Вьетнаме, Корее и Японии, поскольку в этих культурах произношение цифры 4 похоже на слова со значением “смерть”.

Вера в цифры влияет и на рынок. В исследовании сделок с недвижимостью в городе Ченду отмечается, что цифры 6 и 8 воспринимаются как счастливые, а 4 — как несчастливая. Особенно высоким был спрос на цифру 8, поскольку её связывают с богатством и удачей.

При этом цифра 4 не является в Китае абсолютно запрещённой. Она встречается и в исторических и культурных выражениях: понятиях четырёх времён года, четырёх сторон света, четырёх великих классических романов и других. Иными словами, дело не в самой цифре, а в её произношении, похожем на слово “смерть”.

КитайВьетнамКореяЯпонияКембриджский словарь
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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