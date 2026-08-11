Дом «Человека-паука» продан: новый владелец в шоке

Один из адресов, хорошо знакомых поклонникам вселенной Marvel, перешёл к новому владельцу. Этот дом в Нью-Йорке известен тем, что в фильмах он представлен как жилище Питера Паркера и его тёти Мэй.

Что интересно, мужчина, купивший дом, поначалу не знал, что он связан со знаменитым адресом из мира кино. Узнав об этом позже, он отнёсся к ситуации с юмором.

По его словам, если он действительно живёт в доме, где обитает «Человек-паук», ему придётся и самому вести себя как супергерой.

Однако это не самое необычное, с чем столкнулся новый владелец. На адрес дома начали приходить письма от детей из разных регионов, адресованные «Человеку-пауку».

Как выяснилось, дети по-прежнему отправляют письма своему герою именно на этот адрес. А новый владелец неожиданно принимает эти искренние послания, адресованные супергерою.

Таким образом, обычная покупка дома превратилась для нового владельца в неожиданную и очень интересную историю, связанную с миром кино.