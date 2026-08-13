Ахад Каюм: «Я поклонник этих девушек»

Актёр, режиссёр и поэт Ахад Каюм в интервью программе «Daryo Lifestyle» рассказал, кого сегодня считает профессиональными актрисами.

Его спросили: «Кого вы сегодня действительно считаете профессиональной актрисой?» В ответе Ахад Каюм особо отметил среди представительниц последнего поколения Шахнозу Шакирову, Айсанем Юсупову и Махлиё Аскралиеву.

По его словам, эти актрисы относятся к числу молодых деятелей искусства, которые искренне любят свою профессию и ответственно подходят к творчеству. Ахад Каюм высоко оценил их потенциал в будущем подняться до уровня таких известных актрис, как Дилноза Кубаева, Раъно Шодиева и Юлдуз Раджабовой, а возможно, даже превзойти их.

«Я сам поклонник этих девушек», — добавил творческий деятель.

Его слова вызвали различные реакции и в социальных сетях. Одни пользователи поддержали выбор Ахада Каюма, другие же не согласились с его мнением.

А как вы считаете, каких актрис сегодня можно назвать настоящими профессионалами? Оставляйте своё мнение в комментариях.