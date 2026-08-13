Зебо Рахимова раздала необычные приглашения на 2-й сезон «Студент»
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В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых актриса и блогер Зебо Рахимова вручает деятелям искусства необычные приглашения в виде красных дипломов на закрытую премьеру нового комедийного сериала «Студент 2».
Сообщается, что премьера 2-го сезона сериала «Студент» состоится 14 августа в 18:00. Зебо Рахимова также отметила, что первые эпизоды сериала будут показаны на платформе YouTube в это же время для всех желающих его посмотреть.
1-я и 2-я серии сериала будут опубликованы на YouTube. Последующие эпизоды, как сообщается, будут показаны на канале ИТВ.
Процесс вручения приглашений, распространившийся в социальных сетях, ещё больше повысил интерес зрителей к новому сезону сериала.
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