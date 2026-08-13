Дурдона Курбонова купила iPhone редкого цвета, о котором давно мечтала! (видео)

·78·Культура
Дурдона Курбонова купила iPhone редкого цвета, о котором давно мечтала! (видео)

Актриса Дурдона Курбонова поделилась в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как она купила iPhone цвета, о котором давно мечтала.

«В моём самом любимом цвете»

Актриса подписала видео:

«Теперь у меня есть телефон моего самого любимого цвета», — написала она.

Выбором Дурдона Курбонова стал iPhone зелёного цвета. Под видео её близкие и поклонники поздравляют её с новым телефоном и пишут, что зелёный цвет очень красивый.

В центре внимания поклонников

Некоторые модели iPhone зелёного цвета и специальные версии не всегда выпускаются в больших количествах. Поэтому устройства такого цвета вызвали особый интерес и среди поклонников.

Новая покупка актрисы была тепло встречена её подписчиками.

Вам нравится iPhone зелёного цвета? Пишите своё мнение в комментариях и поделитесь новостью с близкими.

Дурдона КурбоноваiPhone
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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