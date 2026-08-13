Дурдона Курбонова купила iPhone редкого цвета, о котором давно мечтала! (видео)
Актриса Дурдона Курбонова поделилась в социальных сетях видео, на котором запечатлено, как она купила iPhone цвета, о котором давно мечтала.
«В моём самом любимом цвете»
Актриса подписала видео:
«Теперь у меня есть телефон моего самого любимого цвета», — написала она.
Выбором Дурдона Курбонова стал iPhone зелёного цвета. Под видео её близкие и поклонники поздравляют её с новым телефоном и пишут, что зелёный цвет очень красивый.
В центре внимания поклонников
Некоторые модели iPhone зелёного цвета и специальные версии не всегда выпускаются в больших количествах. Поэтому устройства такого цвета вызвали особый интерес и среди поклонников.
Новая покупка актрисы была тепло встречена её подписчиками.
Вам нравится iPhone зелёного цвета? Пишите своё мнение в комментариях и поделитесь новостью с близкими.
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