Российский рэпер Миша Маваши скончался: причина смерти устанавливается

Российский рэпер Миша Маваши, настоящее имя Михаил Ниц, скончался в ночь на 25 октября в возрасте 41 года. Об этом было объявлено в его Telegram-канале.

Близкие музыканта первоначально сообщили, что его смерть наступила в результате несчастного случая. Было отмечено, что детали происшествия изучаются.

По предварительным данным, распространившимся в СМИ, рэпер получил огнестрельное ранение в голову. Также появилась информация о том, что у него наблюдались опухоль мозга и большая кровопотеря. Однако представители музыканта назвали некоторые распространяющиеся сообщения о причине смерти неподтвержденной информацией и призвали не делать поспешных выводов. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего.

Сообщается также, что всего за десять дней до своей смерти Миша Маваши женился. эта новость вызвала глубокую скорбь среди его поклонников.