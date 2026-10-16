Известный рэпер Navai задержан с наркотиками и арестован на два месяца

Российский рэпер Navai был задержан при въезде в Казахстан. Решением суда он арестован на два месяца. Из-за инцидента концерт артиста в Астане также был перенесен.

По сообщениям местных СМИ, Navai был задержан 13 октября на пограничном контрольном пункте «Кордай» при пересечении границы из Кыргызстана в Казахстан. В ходе досмотра автомобиля были обнаружены и изъяты наркотические средства. Издания пишут, что в машине нашли 10 граммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде наркотиков. В настоящее время по делу проводятся доследственные проверочные мероприятия.

Из-за инцидента запланированный на 14 октября концерт рэпера в Астане также был отложен на неопределенный срок. Организаторы объяснили это техническими причинами. Фанатам, купившим билеты, рекомендовано обратиться на соответствующие торговые платформы для возврата средств.