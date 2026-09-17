Знаменитый американский рэпер Снуп Догг теперь выступает на свадьбах

Знаменитый американский рэпер Снуп Догг вышел на сцену в неожиданном месте и подарил гостям свадьбы незабываемые впечатления. Артист, принявший участие в армянской свадьбе в Армении, своим выступлением еще больше накалил праздничную атмосферу.

Во время церемонии Снуп Догг исполнил свой знаменитый трек "The Next Episode". После выхода рэпера на сцену молодожены и гости также присоединились к нему и пустились в пляс.

Свадьба в один миг стала похожа на большую концертную сцену.

Ее начали называть «армянской свадьбой века»

Видео с выступлением артиста быстро распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей. А сама свадьба из-за своего размаха и звездного гостя некоторыми уже описывается как «армянская свадьба века». Таким образом, обычный свадебный вечер благодаря выступлению Снуп Догга превратился в грандиозное музыкальное шоу.