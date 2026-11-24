Фармон из «Калпока» — Мухтор Халимов приобрел новый автомобиль
Культура1 мин чтения1
Актер Мухтор Халимов, хорошо знакомый нашему народу по образу Фармона в сатирической передаче «Калпок», стал владельцем нового автомобиля.
Любимый народом артист приобрел новый черный автомобиль в качестве результата своего труда. Видеозаписи, запечатлевшие радостные моменты актера, распространились в социальных сетях и привлекли внимание поклонников.
Подписчики искренне поздравляют актера с покупкой и в комментариях желают ему «Пусть служит долго!» (Qulluq bo‘lsin!). Они желают артисту, чтобы новый автомобиль приносил радость и всегда служил только во благо.
Мы также поздравляем Мухтора Халимова с новым автомобилем и говорим: «Пусть служит долго!»
Вам понравилась статья?
Следите за Zamin:Telegram-каналСледить в Google
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…