Актер Мухтор Халимов, хорошо знакомый нашему народу по образу Фармона в сатирической передаче «Калпок», стал владельцем нового автомобиля.

Любимый народом артист приобрел новый черный автомобиль в качестве результата своего труда. Видеозаписи, запечатлевшие радостные моменты актера, распространились в социальных сетях и привлекли внимание поклонников.

Подписчики искренне поздравляют актера с покупкой и в комментариях желают ему «Пусть служит долго!» (Qulluq bo‘lsin!). Они желают артисту, чтобы новый автомобиль приносил радость и всегда служил только во благо.

Мы также поздравляем Мухтора Халимова с новым автомобилем и говорим: «Пусть служит долго!»