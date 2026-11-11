Раскрыт секрет вечной молодости певца Улугбека Рахматуллаева!

В одном из интервью перед концертом певец Улугбек Рахматуллаев ответил на вопрос, который давно интересовал его поклонников. Его спросили, как ему удается сохранять молодость и бодрость духа спустя столько лет.

Певец связал этот секрет не только с позитивным мышлением и умением мечтать, но и с одной ежедневной привычкой.

«Секрет молодости в том, чтобы думать о хорошем, мечтать и верить в это. Мой главный секрет — я каждый день умываюсь ледяной водой», — поделился Улугбек Рахматуллаев.

Действительно, несмотря на прошедшие годы, внешний вид артиста продолжает привлекать внимание фанатов. Возможно, эта его привычка покажется интересной и другим.

В комментариях в социальных сетях поклонники выражают певцу искренние пожелания и пишут, что с нетерпением ждут от него новых творческих работ.