Российский рэпер Тимати подарил возлюбленной на день рождения дорогой автомобиль
Российский рэпер Тимати подарил своей возлюбленной Валентине Ивановой дорогой автомобиль по случаю ее 33-летия. Выбором артиста стал роскошный внедорожник Mercedes-Benz G 63 AMG.
Валентина Иванова поделилась в соцсетях кадрами со своего дня рождения. Сначала она опубликовала семейное фото с Тимати и их дочерью Эммой. Затем она продемонстрировала автомобиль, преподнесенный рэпером.
Роскошный подарок и семейные снимки привлекли внимание пользователей социальных сетей.
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