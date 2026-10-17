Российский рэпер Тимати подарил возлюбленной на день рождения дорогой автомобиль

·57·Культура
Российский рэпер Тимати подарил возлюбленной на день рождения дорогой автомобиль

Российский рэпер Тимати подарил своей возлюбленной Валентине Ивановой дорогой автомобиль по случаю ее 33-летия. Выбором артиста стал роскошный внедорожник Mercedes-Benz G 63 AMG.

Валентина Иванова поделилась в соцсетях кадрами со своего дня рождения. Сначала она опубликовала семейное фото с Тимати и их дочерью Эммой. Затем она продемонстрировала автомобиль, преподнесенный рэпером.

Роскошный подарок и семейные снимки привлекли внимание пользователей социальных сетей.

ТиматиВалентина ИвановаMercedes-Benz G 63 AMGподарок автомобиль
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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