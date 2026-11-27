Когда-то многие знали её как жену знаменитого певца Джастина Бибера и представительницу семьи Болдуин. Сегодня Хейли Бибер известна своим косметическим брендом стоимостью в миллиард долларов, миллионами поклонников и популярными по всему миру бьюти-трендами.

Хейли, отметившая 30-летие 22 ноября, за короткое время прошла путь от модели до успешного предпринимателя. Она стала одной из тех, кому удалось превратить популярность в социальных сетях в крупный бизнес.

От известной семьи до независимого бренда

Хейли родилась 22 ноября 1996 года в семье актёра Стивена Болдуина и графического дизайнера Кении Деодато. Она является племянницей известного актёра Алека Болдуина. Поэтому с детства она была хорошо знакома с миром шоу-бизнеса и кругом знаменитостей.

В 17 лет Хейли подписала контракт с агентством Ford Моделс, а позже сотрудничала с ИМГ Моделс. Она участвовала в показах в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, снималась для престижных журналов. К моменту замужества с Джастином Бибером в 2018 году у неё уже было своё место в модельном бизнесе и большая аудитория.

Секрет, привлекший миллионы поклонников

Хейли не ограничилась участием в рекламных кампаниях. Она начала демонстрировать в социальных сетях свою повседневную жизнь, уход за кожей, макияж и стиль одежды.

Особенно популярными стали её видео в формате ГРВМ — «Гет Реадй Вит Ме» («Собирайся со мной»). В них Хейли показывала, как готовится к мероприятиям, наносит макияж и выбирает одежду.

Её искренний подход пришёлся по душе аудитории. Поклонники не только копировали её образы, но и интересовались косметическими средствами, которыми она пользуется.

Одним из самых известных трендов Хейли стал «Глазед Донут Скин» — «кожа как глазированный пончик». Это означает увлажнённую, гладкую и естественно сияющую кожу.

Также среди девушек стали популярны «Стравберрй Макеуп» с сочетанием розовых щёк и блестящих губ, а также её маникюр в стиле глазури.

Так Хейли научилась превращать свой эстетический вкус в массовый тренд. Впоследствии именно эта популярность стала прочным фундаментом для её личного косметического бренда.

Рходе — миллиардный бренд за три года

В июне 2022 года Хейли основала косметический бренд Рходе, названный в честь её второго имени. Первая коллекция состояла всего из трёх продуктов.

Основная идея бренда основана на простоте: вместо множества косметических средств предлагать качественные и эффективные продукты для ежедневного ухода.

При разработке продуктов Хейли сотрудничала со специалистами, включая косметического химика Рона Робинсона. Она уделяла особое внимание составу, текстуре и результативности средств.

Рходе также выделился своим минималистичным дизайном и уникальным маркетингом. Например, чехол для телефона со специальным отделением для бальзама для губ быстро стал вирусным в социальных сетях.

Сделка на миллиард долларов

В мае 2025 года компания е.л.ф. Беаутй объявила о достижении соглашения о покупке бренда Рходе.

Стоимость сделки оценивается в один миллиард долларов. Согласно условиям, будет выплачено 800 миллионов долларов, а в зависимости от будущих результатов бренда — дополнительно до 200 миллионов долларов.

Что ещё интереснее, за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2025 года, чистый объём продаж Рходе составил 212 миллионов долларов. Этот результат был достигнут всего через три года после основания бренда.

Сделка была завершена в августе 2025 года. Хейли продолжила деятельность в качестве основателя бренда, став креативным директором Рходе и руководителем направления инноваций. Она также заняла должность стратегического консультанта компании е.л.ф. Беаутй.

В чём секрет успеха Хейли Бибер?

Правда, что рождение в известной семье и связи дали ей первоначальные возможности. Однако её результаты в бизнесе нельзя объяснить только этими факторами.

Она хорошо понимает интересы своей аудитории, вовремя улавливает бьюти-тренды и умеет превращать их в продукт. Кроме того, Рходе предлагает не просто косметику, а особую эстетику и образ жизни.

Хейли удалось объединить работу с профессиональной командой, создание качественного продукта и эффективный маркетинг.

Её достижения к 30 годам показывают, что популярность в социальных сетях может превратиться в большой бизнес при правильной стратегии и труде. Хейли, которую когда-то знали в основном как жену знаменитого певца, сегодня признана предпринимателем, создавшим бренд стоимостью в миллиард долларов под своим именем.