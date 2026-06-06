Ситуация с вирусом Эбола в Конго продолжает ухудшаться

В Демократической Республике Конго ситуация с вирусом Эбола значительно ухудшилась. По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа резко выросло число случаев заражения и смертей.

Число подтвержденных случаев смерти достигло 82. Это на 18 больше, чем днем ранее. Кроме того, количество инфицированных увеличилось на 71 и составило 452 человека.

Министерство подчеркнуло, что это один из самых резких скачков с начала эпидемии в мае. Отмечается высокая доля женщин среди новых случаев заражения.

Рост заболеваемости может быть связан с тем, что медицинские группы получили доступ в ранее труднодоступные районы провинции Итури. В частности, расширен мониторинг в районе Махаги, граничащем с Угандой.