Ситуация с вирусом Эбола в Конго продолжает ухудшаться

·44·Мир
Ситуация с вирусом Эбола в Конго продолжает ухудшаться

В Демократической Республике Конго ситуация с вирусом Эбола значительно ухудшилась. По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа резко выросло число случаев заражения и смертей.

Число подтвержденных случаев смерти достигло 82. Это на 18 больше, чем днем ранее. Кроме того, количество инфицированных увеличилось на 71 и составило 452 человека.

Министерство подчеркнуло, что это один из самых резких скачков с начала эпидемии в мае. Отмечается высокая доля женщин среди новых случаев заражения.

Рост заболеваемости может быть связан с тем, что медицинские группы получили доступ в ранее труднодоступные районы провинции Итури. В частности, расширен мониторинг в районе Махаги, граничащем с Угандой.

Демократическая Республика Конговирус Эболапровинция ИтуриУгандарайон Магаги
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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