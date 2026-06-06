Сбербанк представил первый платежный терминал с искусственным интеллектом

Сбербанк представил на Петербургском международном экономическом форуме новый платежный терминал NEO, оснащенный искусственным интеллектом. Компания позиционирует его как первый в мире AI-терминал.

Устройство в футуристичном дизайне автоматически адаптируется к пользователю. Терминал принимает платежи через банковские карты, смартфоны, QR-коды и распознавание лица.

Для функции «оплата улыбкой» в терминале используются 3D-картография, система адаптивного освещения и алгоритмы искусственного интеллекта.

По данным Сбербанка, NEO точно распознает клиентов даже в местах со сложным освещением. Эксперты отмечают, что такие технологии могут расширить возможности безналичных платежей без карт и телефонов в будущем.