На зеленых полях Туманного Альбиона началось летнее трансферное безумие. Талантливый центральный защитник «Бернли» с ярким будущим Максим Эстеве может совершить огромный скачок в карьере и перейти в один из самых могущественных грандов Английской Премьер-лиги. Авторитетное британское издание «Теамталк» сообщает, что 23-летний французский талант прочно закрепился в радаре гранда — «Ливерпуля».

Скауты мерсисайдцев долго наблюдали за игрой молодого защитника и намерены сделать его одной из ключевых фигур команды.

Замена Ибраимы Конате и стоимость трансфера

Владельцы «Энфилда» рассматривают французского защитника не просто как игрока запаса, а как достойную и перспективную замену другому представителю команды Ибраиме Конате.

Стоимость трансфера: По данным авторитетных спортивных инсайдеров, текущая рыночная стоимость Максима Эстеве составляет около 28 миллионов евро .

Долгосрочные обязательства: Действующий контракт защитника с клубом «Бернли» рассчитан до лета 2030 года . Это потребует от «Ливерпуля» более серьезных переговоров по трансферу.

Стабильность и статистика в прошлом сезоне

Хотя французский футболист не может похвастаться атакующими показателями в виде голов или результативных передач, он продемонстрировал высокую стабильность в своей прямой обязанности — удержании линии обороны:

Клуб Всего матчей за сезон Голы и голевые передачи Срок контракта «Бернли» 36 матчей 0 До лета 2030 года

Эти цифры показывают, что, несмотря на молодой возраст, Эстеве полностью готов к физическим нагрузкам АПЛ и обладает большим потенциалом.

Контекст: «Ливерпуль» всегда славился умением замечать талантливых футболистов до резкого роста их цены и превращать их в настоящих звезд. Максим Эстеве — высокий, физически мощный современный защитник, который грамотно выбирает позицию. Учитывая частые травмы Ибраимы Конате, приобретение надежного защитника, такого как Эстеве, за 28 миллионов евро станет очень разумным и выгодным ходом для «красных».

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