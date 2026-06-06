Новая проблема в судах США: ИИ увеличивает количество исковых заявлений

·35·Технологии
Новая проблема в судах США: ИИ увеличивает количество исковых заявлений

В судах США резко растет число граждан, защищающих себя без адвокатов, и судьи связывают это с распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Согласно исследованию, проанализировавшему 4,5 миллиона гражданских дел с 2005 по 2026 год, доля исков, поданных без юристов, выросла с 11% в 2022 году до 16,8% в 2025 году. Судья штата Колорадо Маритца Брасвелл отмечает, что в судебных документах все чаще встречаются стиль, характерный для больших языковых моделей, таких как ChatGPT, вымышленные прецеденты и несуществующие цитаты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Южной Калифорнии проверили 1600 документов с помощью детектора Панграм. Результаты показали, что если в 2023 году признаки генерации были лишь в 1% документов, то к 2026 году этот показатель вырос до 18%. По словам судей, хотя поток документов увеличился, их качество улучшилось. Заявления, которые раньше представляли собой неразборчивые рукописи или запутанные аргументы, теперь с помощью Microsoft Copilot приводятся в систематизированный и понятный вид.

Однако повышение качества текстов не оказывает положительного влияния на успех в судебных делах. Стороны, выступающие без адвокатов, по-прежнему проигрывают в процессах с участием профессиональных юристов. Как объясняет исследователь Джошуа Леви, судебный процесс не сводится только к подготовке документов, а генерация текста решает лишь часть проблемы. Например, после постов в сети Reddit количество исков, подготовленных через Microsoft Copilot в штате Вермонт, выросло с 45 до 1100 в год, но эффективность осталась низкой.

В настоящее время суды США обсуждают новую правовую проблему — конфиденциальность общения пользователя с чат-ботом. Если суд Мичигана признал переписку с ChatGPT частью защищенной юридической работы, то суд Нью-Йорка заявил, что такая конфиденциальность не применяется к документам, созданным через Claude. Судья Эллисон Годдард подчеркивает, что искусственный интеллект иногда создает у людей ложное представление о шансах на победу, приводя их к необоснованным судебным расходам.

Искусственный ИнтеллектChatGPTMicrosoft CopilotСШАСуд
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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