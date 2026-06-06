Лидер России выступил с важным заявлением по Ирану

·416·Мир
Лидер России выступил с важным заявлением по Ирану

Президент России Владимир Путин назвал правильным шагом решение президента США Дональда Трампа прекратить военные действия. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он выразил надежду на мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Путина, Москва сейчас поддерживает регулярные контакты с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом. В частности, обсуждается ситуация вокруг атомной электростанции «Бушер» в Иране.

Российский лидер сообщил, что получена информация об обломках ракеты, упавших недалеко от станции, однако все стороны заявили, что это был случайный инцидент, который не повторится.

Путин также подчеркнул, что в России нет никаких данных о стремлении Ирана создать ядерное оружие. По его мнению, Иран неоднократно заявлял об отсутствии планов по разработке ядерного оружия.

По словам президента, после стабилизации ситуации Россия готова продолжить сотрудничество по мирным ядерным проектам в Иране.

Владимир ПутинДональд ТрампИранРоссияБушер
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Звезда сборной Ирака допрашивалась семь часов в аэропорту СШАЗвезда сборной Ирака допрашивалась семь часов в аэропорту СШАВчера, 18:58Турецкого миллиардера привлекли к расследованию из-за одной шуткиТурецкого миллиардера привлекли к расследованию из-за одной шуткиВчера, 18:27Ученые испекли хлеб с помощью микроорганизмов из 5000-летней мумииУченые испекли хлеб с помощью микроорганизмов из 5000-летней мумииВчера, 18:10Роман Абрамович тайно встретился с Владимиром Зеленским в Киеве?Роман Абрамович тайно встретился с Владимиром Зеленским в Киеве?Вчера, 17:41Скандал из-за шутки: в Турции началось расследование против миллиардераСкандал из-за шутки: в Турции началось расследование против миллиардераВчера, 16:4412 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночьюВчера, 15:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление