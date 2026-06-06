Лидер России выступил с важным заявлением по Ирану

Президент России Владимир Путин назвал правильным шагом решение президента США Дональда Трампа прекратить военные действия. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, он выразил надежду на мирное урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Путина, Москва сейчас поддерживает регулярные контакты с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом. В частности, обсуждается ситуация вокруг атомной электростанции «Бушер» в Иране.

Российский лидер сообщил, что получена информация об обломках ракеты, упавших недалеко от станции, однако все стороны заявили, что это был случайный инцидент, который не повторится.

Путин также подчеркнул, что в России нет никаких данных о стремлении Ирана создать ядерное оружие. По его мнению, Иран неоднократно заявлял об отсутствии планов по разработке ядерного оружия.

По словам президента, после стабилизации ситуации Россия готова продолжить сотрудничество по мирным ядерным проектам в Иране.