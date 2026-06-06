Разработан спрей, способный спасти жизнь при инсульте

Китайские специалисты разработали назальный спрей, который может помочь сохранить жизнь пациента во время инсульта. Новое средство называется НаноПовдер.

Наночастицы в составе спрея вводятся через нос и помогают доставить лекарство непосредственно в мозг. Этот метод важен тем, что позволяет обойти гематоэнцефалический барьер.

По словам специалистов, при инсульте время имеет критическое значение. Такой спрей может предоставить пациенту дополнительное время до прибытия в больницу и помочь сохранить неврологические функции.

Клинические испытания препарата на людях ожидаются в 2030 году. В случае успешного прохождения испытаний планируется его последующая продажа в аптеках.