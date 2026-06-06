Разработан спрей, способный спасти жизнь при инсульте

·7·Здоровье
Разработан спрей, способный спасти жизнь при инсульте

Китайские специалисты разработали назальный спрей, который может помочь сохранить жизнь пациента во время инсульта. Новое средство называется НаноПовдер.

Наночастицы в составе спрея вводятся через нос и помогают доставить лекарство непосредственно в мозг. Этот метод важен тем, что позволяет обойти гематоэнцефалический барьер.

По словам специалистов, при инсульте время имеет критическое значение. Такой спрей может предоставить пациенту дополнительное время до прибытия в больницу и помочь сохранить неврологические функции.

Клинические испытания препарата на людях ожидаются в 2030 году. В случае успешного прохождения испытаний планируется его последующая продажа в аптеках.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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