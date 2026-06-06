При пожаре в Нью-Дели погиб гражданин Узбекистана

В результате крупного пожара в отеле, расположенном в южной части столицы Индии Нью-Дели, погибли как минимум 13 граждан иностранных государств. Сообщается, что среди них есть один гражданин Узбекистана. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

По его словам, среди погибших оказались один гражданин Мозамбика, четыре гражданина Нигерии, три гражданина Кыргызстана, один гражданин Узбекистана, один гражданин Бангладеш, один гражданин Либерии, один гражданин Конго и один гражданин Ирака.

Кроме того, более 20 иностранцев получили травмы. Правительство Индии заявило, что сотрудничает с соответствующими посольствами, оказывает медицинскую помощь пострадавшим и оформляет необходимые документы.

Ранее местные СМИ сообщали, что число погибших иностранцев может достигнуть 18 человек.

Пожар начался утром 3 июня в отеле. В результате происшествия погибли 21 человек, 47 человек были спасены. В настоящее время выясняются причины возгорания, владелец отеля задержан правоохранительными органами.