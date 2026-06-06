При пожаре в Нью-Дели погиб гражданин Узбекистана

·40·Мир
При пожаре в Нью-Дели погиб гражданин Узбекистана

В результате крупного пожара в отеле, расположенном в южной части столицы Индии Нью-Дели, погибли как минимум 13 граждан иностранных государств. Сообщается, что среди них есть один гражданин Узбекистана. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

По его словам, среди погибших оказались один гражданин Мозамбика, четыре гражданина Нигерии, три гражданина Кыргызстана, один гражданин Узбекистана, один гражданин Бангладеш, один гражданин Либерии, один гражданин Конго и один гражданин Ирака.

Кроме того, более 20 иностранцев получили травмы. Правительство Индии заявило, что сотрудничает с соответствующими посольствами, оказывает медицинскую помощь пострадавшим и оформляет необходимые документы.

Ранее местные СМИ сообщали, что число погибших иностранцев может достигнуть 18 человек.

Пожар начался утром 3 июня в отеле. В результате происшествия погибли 21 человек, 47 человек были спасены. В настоящее время выясняются причины возгорания, владелец отеля задержан правоохранительными органами.

ИндияНью-ДелиУзбекистанТАССРандхир Джайсвал
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Лидер России выступил с важным заявлением по ИрануЛидер России выступил с важным заявлением по ИрануСегодня, 08:46Ситуация с вирусом Эбола в Конго продолжает ухудшатьсяСитуация с вирусом Эбола в Конго продолжает ухудшатьсяСегодня, 07:53Владимир Путин провел в Кремле загадочную встречу с Герхардом ШрёдеромВладимир Путин провел в Кремле загадочную встречу с Герхардом ШрёдеромСегодня, 07:38Обострение ситуации на Ближнем Востоке: Иран нанес удары по базам СШАОбострение ситуации на Ближнем Востоке: Иран нанес удары по базам СШАСегодня, 07:14Суд США признал иммиграционные ограничения Трампа незаконнымиСуд США признал иммиграционные ограничения Трампа незаконнымиСегодня, 07:10Бывшая жена дубайского принца арестованаБывшая жена дубайского принца арестованаСегодня, 22:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление
Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление