Владимир Путин провел в Кремле загадочную встречу с Герхардом Шрёдером

·48·Мир
Владимир Путин провел в Кремле загадочную встречу с Герхардом Шрёдером

Мировая политика продолжает оставаться ареной неожиданных и многозначительных событий. Президент РФ Владимир Путин провел в своей резиденции в Московском Кремле встречу с бывшим канцлером Германии, одним из самых противоречивых и известных представителей европейской политической элиты Герхардом Шрёдером. Эта беседа, привлекшая внимание международного сообщества и ведущих СМИ, прошла в абсолютно закрытом формате тет-а-тет.

Хотя официальные детали встречи держатся в секрете, эксперты подчеркивают, что руководство США и Европейского союза с большим беспокойством наблюдает за этим диалогом.

Встреча тет-а-тет: что обсуждалось за закрытыми дверями?

Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков дал краткий комментарий по поводу этой беседы в Кремле. Однако и он предпочел не раскрывать истинного содержания разговора.

  • Дружественная атмосфера: По словам Юрия Ушакова, встреча между главой РФ и 82-летним известным немецким политиком прошла в «очень сердечной и дружественной атмосфере».

  • Загадочная повестка: Стороны вели разговор лицом к лицу, без третьих лиц. Однако о том, какие именно геополитические проблемы затрагивались, не сообщается.

  • Мирные переговоры под вопросом: Обсуждались ли в ходе беседы вопросы прекращения войны в Украине, вызывающей тревогу во всем мире, заключения мирного соглашения или возвращения за стол переговоров — пока остается неизвестным.

Несколько дней назад влиятельные немецкие издания сообщили о неожиданном появлении Герхарда Шрёдера в Москве. Журналистам даже удалось сфотографировать бывшего политика в одном из роскошных отелей недалеко от Кремля. По мнению аналитиков, этот визит Шрёдера может быть напрямую связан с проходящим в эти дни (3–6 июня) престижным Санкт-Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ-2026).

Спорный канцлер и проект «Посланника мира» от Европы

Герхард Шрёдер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год и уже много лет подвергается непрекращающейся критике в западном мире из-за своих тесных экономических связей с Россией и дружеских отношений лично с Владимиром Путиным.

Интересно, что ранее Владимир Путин не скрывал желания видеть Шрёдера посредником от имени Европейского союза в урегулировании украинского кризиса. Однако официальный Берлин и Брюссель категорически отвергают его кандидатуру. В то же время в кулуарах ЕС серьезно рассматривается вопрос о назначении специального представителя, способного все же наладить диалог с Москвой.

Потенциальные кандидаты для переговоров

Ранее занимаемые высокие посты

Политический статус

Марио Драги

Бывший глава Европейского центрального банка, бывший премьер-министр Италии

Обладает большим влиянием в экономических и финансовых кругах.

Ангела Меркель

Бывший федеральный канцлер Германии

Имеет многолетний опыт сложных переговоров с Путиным.

Александр Стубб

Президент Финляндии

Активный представитель Северной Европы и блока НАТО.

Контекст: Хотя политическая карьера Герхарда Шрёдера уже завершена, его способность открывать двери Кремля и говорить с Путиным тет-а-тет свидетельствует о том, что он остается важным «тайным каналом» в геополитике. Хотя официальный Запад не желает признавать Шрёдера, Белый дом и европейские лидеры внимательно ждут, какие неожиданные предложения могут последовать за этой встречей. Возможно, этот загадочный разговор станет прологом к крупным мирным переговорам в ближайшем будущем. Продолжаем следить за ситуацией.

Следите вместе с нами на страницах Замин за самыми громкими сделками в мировой политике, тайными переговорами между Кремлем и Европой и самыми горячими международными новостями!

Владимир ПутинГерхард ШрёдерКремльРоссияГермания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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