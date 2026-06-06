«Челси» начал поиск нового защитника на место Марка Кукурельи

·215·Спорт
«Челси» начал поиск нового защитника на место Марка Кукурельи

Трансферный рынок в европейском футболе накаляется. Лондонский «Челси» начал серьезно готовиться к вероятному уходу левого защитника Марка Кукурельи в ближайшее время. По данным авторитетных спортивных изданий и инсайдеров, к талантливому испанскому футболисту проявляют серьезный интерес несколько грандов Ла Лиги из его родной страны. Поэтому «аристократы» уже успели сформировать срочный список кандидатов, способных заменить его, чтобы избежать неожиданного пробела в составе во время трансферного окна.

Руководство клуба внимательно следит за кандидатами, которые соответствуют тактическим схемам нового главного тренера и способны демонстрировать высокую активность на фланге.

Три перспективных кандидата в поле зрения лондонцев

Скауты «синих» уже взяли на карандаш нескольких защитников, блистающих на европейских полях. Познакомьтесь с основными претендентами из списка:

  • Андреа Камбьясо («Ювентус»): Надежный и быстрый защитник туринского клуба, который тактически очень грамотен и одинаково активен как в обороне, так и в атаке.

  • Натаниэль Браун («Айнтрахт Франкфурт»): Молодой и энергичный футболист, чья игра в Бундеслиге заслуживает похвалы многих. Его трансфер может стать перспективной инвестицией для лондонцев.

  • Алехандро Гримальдо («Байер Леверкузен»): Опытный защитник, сыгравший одну из ключевых ролей в исторических победах «Байера» в прошлых сезонах. Его мастерство при стандартах и голевые передачи, несомненно, станут настоящей находкой для «Челси».

Стоит отметить, что недавно в руководстве «Челси» произошли большие перемены, и на пост главного тренера был назначен известный испанский специалист Хаби Алонсо . Возможно, кандидатура Гримальдо, хорошо знакомого Алонсо, выйдет на первый план в качестве замены Кукурелье.

Горькие уроки прошлого сезона и новые цели

Прошедший сезон для лондонского клуба прошел не так успешно, как ожидалось. Показатели команды в Английской Премьер-лиге (АПЛ) выглядели следующим образом:

Итоги сезона

Набранные очки

Занятое место

Следующая цель

АПЛ (Прошлый сезон)

52 очка

10-е место

Глубокое обновление состава и возвращение в гонку за чемпионство

Анализ ситуации: Приход Хаби Алонсо в команду свидетельствует о начале периода больших реформ в «Челси». Марк Кукурелья — хороший защитник, но для быстрого и атакующего футбола Алонсо больше могут подойти такие исполнители, как Гримальдо или Камбьясо. Подъем команды в турнирной таблице с 10-го места вверх зависит именно от таких правильных и точечных трансферов. Посмотрим, какой звездной покупкой лондонский клуб порадует болельщиков в летнее трансферное окно.

Следите за самыми громкими трансферами в Английской Премьер-лиге, скрытыми планами клуба «Челси» и самыми горячими новостями европейского футбола вместе с нами на страницах Замин!

ЧелсиМарк КукереллаАндреа КамбиазоАлександро ГримальдоХаби Алонсо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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