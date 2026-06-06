Бывшая жена дубайского принца арестована

Появилась информация об аресте Зейнаб Джавадли, бывшей жены принца Саида Аль Мактума, представителя династии Аль Мактум.

По предварительным данным, этот инцидент связан со спором по вопросам опеки над её тремя детьми.

Ранее в социальных сетях распространялись сообщения о бесследном исчезновении Джавадли и её трёх дочерей, что вызвало серьёзную обеспокоенность и дискуссии в обществе.

Позже власти Дубая сообщили, что Зейнаб Джавадли была задержана в рамках расследования. В настоящее время следственные действия продолжаются, изучаются все обстоятельства дела.