Суд США признал иммиграционные ограничения Трампа незаконными

·37·Мир
Суд США признал иммиграционные ограничения Трампа незаконными

В Соединенных Штатах Америки законная борьба между администрацией Белого дома и судебной системой вступила в новую и неожиданную фазу. Федеральный суд штата Род-Айленд признал незаконными ряд жестких иммиграционных ограничений, введенных командой Дональда Трампа в отношении граждан 39 стран мира.

Благодаря этому резонансному решению вновь открываются двери надежды для тысяч мигрантов, ищущих убежища в США, стремящихся получить право на работу, подавших заявления на постоянный вид на жительство (грин-карту) и гражданство, чьи документы были заморожены.

«Болото правовой неопределенности» и резкое заявление судьи

Главный федеральный судья города Провиденс Джон Макконнелл подверг жесткой критике спорные запреты, выдвинутые администрацией Трампа. По его мнению, эти ограничения поставили тысячи невиновных людей в трудное положение.

  • Несправедливая задержка: По словам судьи, эти иностранные граждане прошли все законные этапы, установленные Конгрессом США, и полностью выполнили требования Службы гражданства и иммиграции (УСКИС). Тем не менее, их заявления необоснованно не рассматривались в течение многих месяцев.

  • Превышение полномочий: Согласно выводам суда, УСКИС злоупотребила своими служебными полномочиями и принимала решения без каких-либо правовых оснований. Макконнелл отметил, что в основе этих мер лежат негативные взгляды на мигрантов, и государственная политика не должна основываться на таких чувствах.

Эта историческая победа оценивается как крупный успех коалиции организаций по защите прав мигрантов и профсоюзов, которые в марте этого года подали жалобу на политику Трампа.

Хронология запретов эпохи Трампа: кто попал под ограничения?

После переизбрания Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году он максимально ужесточил миграционную систему в соответствии со своими предвыборными обещаниями. Список запретов, введенных в два этапа, отражен в следующей таблице:

Дата введения

Статус ограничения

Затронутые страны

Июнь 2025 года

Полный запрет и частичные ограничения

Афганистан, Иран, Йемен, Ливия, Сомали, Судан, Гаити (полный запрет); Венесуэла, Куба, Туркменистан (частичное ограничение).

1 января 2026 года

Расширение списка

Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Сирия, Южный Судан (полный запрет); Ангола, Нигерия, Сенегал, Танзания (частичное ограничение).

Контекст: Эти внутренние политические и правовые столкновения за океаном имеют большое значение для тысяч наших соотечественников и представителей соседних регионов, стремящихся поехать в США или законно проживать там. По мнению экспертов, этот смелый шаг суда Род-Айленда стал первым серьезным юридическим ударом по жесткой миграционной политике Трампа. Этот прецедент может заложить основу для отмены других ограничительных документов, принятых Белым домом в будущем. Похоже, эта борьба между судами и президентской администрацией еще долго будет продолжаться.

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СШАДональд ТрампРод-АйлендДжон МакконнеллПровиденс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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