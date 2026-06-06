Реал Мадрид готовит предложение в 150 млн евро за Майкла Олисе

·165·Спорт
Реал Мадрид готовит предложение в 150 млн евро за Майкла Олисе

Президент Реал Мадрид Флорентино Перес готовит предложение в размере 150 миллионов евро за вингера Баварии Майкла Олисе, что станет новым клубным рекордом. Сообщается, что Перес планирует завершить сделку до президентских выборов. Бавария же решила не отпускать свою главную звезду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Флорентино Перес был впечатлен игрой Майкла Олисе в матчах Лиги чемпионов и определил его как одну из ключевых целей клуба на будущее. Если сделка состоится, трансфер за 150 миллионов евро станет самым дорогим в истории Сантьяго Бернабеу и будет свидетельствовать о возвращении клуба к политике Галактикос.

На президентских выборах мадридцы поддерживают Переса, который соперничает с Энрике Рикельме. Если Рикельме обещает трансфер Эрлинга Холанда, то Перес хочет укрепить свои позиции благодаря Майклу Олисе. Также по слухам, в случае переизбрания Переса главным тренером команды может вернуться Жозе Моуринью.

Бавария занимает жесткую позицию по поводу трансфера. Почетный президент клуба Ули Хенесс назвал футболиста неприкасаемым. Майкл Олисе имеет контракт с мюнхенским клубом до 2029 года и является важной частью команды Венсана Компани. Тем не менее, ожидается, что Реал Мадрид сделает официальное предложение в следующий вторник.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеФлорентино ПересТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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