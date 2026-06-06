Бавария начала переговоры по трансферу Исмаэля Саибари

·451·Спорт
Бавария начала переговоры по трансферу Исмаэля Саибари

Мюнхенская «Бавария» вступила в официальные переговоры о трансфере атакующего полузащитника ПСВ Исмаэля Саибари. По данным источников, сумма сделки может составить 60 миллионов евро. Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани определил 25-летнего футболиста как главную цель летнего трансферного окна. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Sky Sport, «Бавария» уже согласовала условия личного контракта с футболистом до 2031 года. Теперь рекордсмены Германии ведут переговоры с нидерландским клубом об окончательной стоимости трансфера. ПСВ запрашивает за свою звезду около 50–60 миллионов евро, поскольку действующий контракт игрока сборной Марокко рассчитан до 2029 года.

Венсан Компани рассматривает Саибари как универсального игрока, способного действовать на нескольких позициях в атаке. Тренер высоко оценил техническое мастерство, скорость и физическую форму футболиста. В прошлом сезоне Исмаэль Саибари провел 27 матчей за ПСВ, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач, внесив огромный вклад в чемпионство команды.

Если этот трансфер состоится, Саибари станет четвертым марокканским футболистом в истории «Баварии» после Махди Бенатиа, Нуссайра Мазрауи и Адама Азну. Руководство мюнхенского клуба планирует завершить переговоры до начала чемпионата мира 2026 года, так как после турнира цена на футболиста может значительно вырасти.

БаварияПСВТрансферВенсан КомпаниИсмаэль Саибари
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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