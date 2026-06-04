Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал неожиданное заявление

Верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи заявил о победе Ирана над США и Израилем, а также обвинил противников Тегерана в попытках посеять раздор и раскол внутри страны. Его обращение было опубликовано со ссылкой на источники «Евроньюс».

Заявление Хаменеи прозвучало на фоне сообщений администрации Трампа о значительных результатах в переговорах с Ираном, а также того, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности личной встречи с Муджтабой Хаменеи.

Сегодня, 4 июля, Хаменеи сделал неожиданное заявление, подчеркнув победу Ирана в столкновениях с США и Израилем.

«Хочу донести до дорогого иранского народа, что коварный враг, потерпевший поражение в борьбе против ваших храбрых сыновей в рядах вооруженных сил, сегодня переживает тяжелое и жесткое унижение не только на поле боя, но и перед общественностью. Поэтому он прибегает к различным уловкам», — заявил Верховный лидер.

Это заявление Хаменеи, возможно, свидетельствует о приближении к мирному соглашению. По-видимому, он одновременно готовит иранское общество к этому и призывает сохранять внутреннее единство.