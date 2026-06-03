Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой

В семье певицы Гули Асалходжаевой произошло еще одно радостное событие. Известная артистка 28 мая в третий раз обрела счастье стать бабушкой. Эта радостная весть была с большим восторгом встречена не только членами ее семьи, но и поклонниками.

Певица поделилась на своей странице в социальных сетях фото и видео, запечатлевшими трогательные моменты встречи новорожденного. На этих кадрах отчетливо видны радость, любовь и волнение членов семьи.

Как стало известно, новорожденному малышу дали имя Зубайр . Это имя также было тепло встречено поклонниками, которые в комментариях выражают добрые пожелания младенцу.

Мы также от всей души поздравляем Гули Асалходжаеву и ее близких с этим радостным событием. Желаем маленькому Зубайру крепкого здоровья, счастья и светлого будущего.