Ожидается, что через три года будет запущено железнодорожное сообщение между Саудовской Аравией и Турцией

Проект по созданию прямого железнодорожного сообщения между Саудовской Аравией и Турцией планируется реализовать в течение следующих трех лет. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в интервью изданию Ал Арабия.

Министр подчеркнул, что в будущем эта железная дорога может быть продлена до Европы. Точные данные о стоимости железнодорожной сети Эр-Рияд — Анкара планируется объявить в ближайшее время. Согласно проекту, железная дорога начнется в Саудовской Аравии и пройдет через Иорданию и Сирию до территории Турции. Также существует вероятность того, что Ирак станет частью этого транспортного коридора.

По словам Абдулкадира Уралоглу, Саудовская Аравия уже довела свою железнодорожную сеть до границы с Иорданией. Турция, в свою очередь, расширила свою систему до территории Сирии. В настоящее время основное внимание уделяется строительству недостающих участков в Сирии и Иордании.

«В данный момент мы работаем именно над этим направлением. Мы изучаем все детали и обсуждаем, как можно сотрудничать для создания железнодорожной сети, объединяющей четыре страны. В будущем эта дорога может дойти до европейского континента», — сказал министр.

Он добавил, что страны Персидского залива также могут впоследствии присоединиться к этому крупному инфраструктурному проекту. Это заявление прозвучало после встречи с министром транспорта и логистических услуг Саудовской Аравии Салехом аль-Джассером. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в железнодорожной сфере.

В то же время стороны обсуждают варианты железнодорожных и автомобильных дорог, соединяющих Эр-Рияд и Анкару. Эти переговоры ведутся на фоне геополитических изменений и продолжающихся конфликтов в регионе.

Ранее министр транспорта Саудовской Аравии Салех аль-Джассер также сообщил в интервью телеканалу Ал Арабия, что экономическое обоснование проекта будет готово к концу 2026 года. По его словам, железная дорога, соединяющая Турцию через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию, значительно повысит транспортный потенциал региона.

По мнению экспертов, этот проект, направленный на восстановление исторического железнодорожного коридора, может превратить страны региона из простых транзитных зон в важные узлы, управляющие межконтинентальными торговыми потоками. Особенно на фоне ситуации в Ормузском проливе и перебоев в морских грузоперевозках интерес к альтернативным сухопутным маршрутам постоянно растет.